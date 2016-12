Roma, 20 dic. (askanews) - Nel bilancio previsionale proposto dalla Giunta Raggi non si prevede un controllo adeguato delle entrate derivanti dai tributi. Lo afferma l'Organo di controllo capitolino Oref che nel parere negativo espresso oggi considera "riguardo alle previsioni di parte corrente che le previsioni di entrata e spesa corrente pur complessivamente attendibili e congrue devono essere verificate specialmente riguardo le voci che seguono, tenendo conto delle proposte e suggerimenti dell'organo di revisione e adottando immediato provvedimento di riequilibrio nel caso si rivelassero eccedenti o insufficienti per mantenere l'equilibrio economico-finanziario complessivo" L'Organo "ribadisce la necessità di effettuare, a cadenze trimestrali, la verifica delle entrate per recupero di evasione tributaria, Imu, Tasi, Tari, trasferimenti di enti o privati, contributo per rilascio permesso di costruire, sanzioni per contravvenzione al codice della strada, dividendi da società partecipate; una revisione puntuale e complessiva dei canoni di locazione, così come già avviato nel precedente periodo di gestione commissariale e garantire così un monitoraggio periodico della riscossione dei canoni correnti e pregressi". "La mancanza di coordinamento tra le strutture rende più difficile la realizzazione di una adeguato controllo comportando con esso anche oneri aggiuntivi. Ci si riferisce in particolare alla mancata rilevazione della previsione degli interessi moratori derivanti dalla tardivita dei pagamenti e dall'ingente contenzioso in essere che genererebbero un ulteriore carico di debiti fuori bilancio", concludono i revisori.