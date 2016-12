Roma, 20 dic. (askanews) - L'organismo di controllo del bilancio della Capitale Oref boccia il primo previsionale della Giunta Raggi perché "ulteriori risparmi derivanti dalla razionalizzazione della spesa non appaiono possibili se non a danno della qualità dei servizi erogati dall'Ente ai cittadini". Gli utilizzi delle risorse in conto capitale, "oneri concessori, per la spesa corrente, ancorché previsti dalla legge finanziaria 2017, determineranno comunque una contrazione degli interventi di investimento necessari invece al mantenimento del patrimonio dell'Ente", concludono i revisori, rimandando al mittente il documento.