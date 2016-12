Roma, 20 dic. (askanews) - Bocciatura sonora da parte dell'Organismo di revisione dei conti della Capitale Oref del Documento unico di programmazione contenuto nel bilancio di previsione del Campidoglio, perché non chiaro negli obiettivi di gestione da raggiungere. I revisori, valutando il Dup proposto dalla Giunta Raggi, spiegano che "pur mostrando una tendenza verso politiche di contenimento della spesa, tuttavia non evidenzia in modo esaustivo gli obiettivi di gestione, nei quali si declinano politiche, programmi e progetti dell'ente rilevabili nel breve periodo, in termini di efficacia ed efficienza". Inoltre nello stesso "non sono espresse le politiche da adottare circa il recupero delle entrate, più volte oggetto di raccomandazione dei Revisori e che costituisce uno degli aspetti più drammatici e critici di Roma Capitale". Pertanto, il Collegio "prescrive l'integrazione del Dup, in particolare nella sezione operativa, specificando in modo puntuale gli obiettivi, i contenuti dei programmi e le modalità di attuazione". Una richiesta avanzata anche dai consiglieri del Pd nella discussione in Aula Giulio Cesare del provvedimento.