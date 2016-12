Roma, 20 dic. (askanews) - Il bilancio della Capitale è stato bocciato dall'Oref, organismo di controllo dei conti della Capitale, perché la Giunta Raggi ha effettuato "una non corretta previsione degli ingenti e imminenti oneri derivanti dai debiti fuori bilancio, dalla gestione del contenzioso in essere, dalle passività derivanti dalla gestione delle partecipate - si legge nel testo - dalle passività potenziali relative alle garanzie rilasciate da Roma Capitale in relazione all'operazione Punti verde qualità, dalla realizzazione della linea metropolitana C e dell'ammodernamento di quelle esistenti; dalle passività potenziali inerenti le problematiche curate dal dipartimento politiche sociali; dal contenzioso relativo al Ccnl per i dipendenti di Roma Tpl, dal contenzioso relativo alle problematiche delle acquisizioni sananti e dalle criticità riscontrate con la gestione commissariale", concludono i controllori.