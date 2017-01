Roma, 23 gen. (askanews) - L'Oref, nell'ambito del parere positivo espresso al bilancio previsionale 2017-2019 della Giunta Raggi oggi in Aula Giulio Cesare raccomanda all'esecutivo "l'urgenza di razionalizzare il perimetro delle partecipate di Roma Capitale premesso che "le società partecipate che non svolgono attività strumentali a quella del Comune ma rientrano nell'ambito dell'attività di mercato dovrebbero essere dismesse perché lesive della concorrenza (Delibera 194/2014GC) e prescrive che si provveda alla cessione delle partecipazione e/o allo scioglimento delle società non strettamente necessarie al perseguimento dei fini istituzionali dell'ente anche al fine del conseguimento di risparmi di spese e riduzioni dei rischi derivanti dalla gestione delle società stesse". Rispetto ai saldi di finanza, l'Oref ancora "raccomanda di reperire ulteriori spazi che allo stato attuale appaiono individuabili nella dismissione/cessione delle società partecipare e dei beni patrimoniali immobili così come previsto dal piano di rientro DL 16/2014 e dalla verifica Mef".