Roma, 23 gen. (askanews) - Nell'ambito del rispetto del piano di riequilibrio, considerando il monitoraggio delle 81 voci di spesa previste nel Bilancio previsionale 2017-19, l'Oref, nel documento in cui concede parere positivo alla proposta emendata dalla Giunta Raggi "e tenendo comunque il considerazione lo standard dei servizi da erogare" sollecita "la definizione delle problematiche derivanti dal superamento dei limiti di spesa per alcune voci pur compensate con i risparmi prodotti su altre voci". Oref prescrive inoltre "di subordinare l'impegno delle spese all'accertamento dei trasferimenti erariali". Prende atto dell'esistenza dell'avanzo presunto di amministrazione e dell'utilizzo dello stesso per il bilancio 2017, "ne raccomanda l'utilizzo secondo le disposizioni di cui all'art. 187 del Tuel e prescrive l'adozione del provvedimento di Giunta entro il 31 gennaio". Evidenziando, inoltre "il disequilibrio e la non omogeneità tra le entrate e le uscite straordinarie", raccomanda alla Giunta Raggi "di limitare il più possibile l'utilizzo delle entrate straordinarie non ripetitive a copertura della spesa corrente" e "prescrive di proseguire efficacemente nella revisione dei canoni di affitti sia attivi che passivi recuperando capacità di incasso circa le risorse derivanti dei beni dell'Ente, dalle imposte e dalle tariffe".