Roma, 24 feb. (askanews) - Sono ore decisive per il destino del progetto dello Stadio della Roma a Tor di Valle, con le due parti - la Giunta Raggi e i proponenti - più vicine a un accordo. La sindaca di Roma Virginia Raggi, rientrata in Campidoglio dal San Filippo Neri, ha riunito i consiglieri per spiegare il punto di mediazione raggiunto e sedare eventuali divergenze che ancora nei giorni scorsi sembravano attraversare la maggioranza. La società, con il dg Mauro Baldissoni e i suoi tecnici, è riunita in uno studio legale a valutare la proposta arrivata dalla Giunta Raggi, e sarebbe pronta a raggiungere la sindaca in Campidoglio solo se tutti gli aspetti ancora dubbi venissero fugati negli scambi di queste ore. L'incontro sarebbe, comunque, confermato per stasera perché ci sarebbe la volontà da entrambe le parti di chiudere la vicenda positivamente in giornata.

Raggi, forte del responso dell'avvocatura che metterebbe l'amministrazione capitolina al riparo da eventuali ricorsi, ha presentato una proposta di variante del progetto che potrebbe garantire alla società pari redditività venendo però incontro alle esigenze di sostenibilità espresse dalla base del M5S, e al vincolo espresso dalla sovrintendenza nazionale. L'arrivo dei rappresentanti della società a Palazzo Senatorio, atteso più avanti nella serata, sarebbe il segnale che il progetto starebbe procedendo nella direzione dell'approvazione.