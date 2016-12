Roma, 20 dic. (askanews) - "La Raggi rassegni le dimissioni, la loro improvvisazione uccide Roma. L'avevamo detto e non ci hanno voluto dar retta, questo bilancio manda in default la Capitale d'Italia". Così il capogruppo capitolino della lista Marchini Alessandro Onorato commenta il parere non favorevole dell'Oref sul bilancio di previsione 2017-2019. "Il fondo passività è sballato, non copre i debiti fuori bilancio e le passività potenziali - aggiunge Onorato -. Le municipalizzate sono fuori controllo, ha fatto bene l'Oref a dirlo chiaramente. Ora bisogna rifare il bilancio".