Roma, 23 dic. (askanews) - "La giunta Raggi la smetta di fare pressioni indebite sull'Oref altrimenti siamo pronti a ricorrere a Prefetto e Corte dei Conti". Lo dice in una nota Alessandro Onorato, capogruppo Lista Marchini in Campidoglio.

"L'Oref è un organismo terzo, indipendente ed è giunta l'ora che il M5Stelle e la sindaca inizino a rispettarlo. La Raggi lo invocava quando era consigliera all'opposizione di Marino e lo ignora ora che da Sindaco è suo dovere ascoltarlo. C'è in gioco la città di Roma e i suoi 3 milioni di cittadini. La smettano di 'buttarla in caciara' per provare a nascondere la loro incompetenza. Riscrivano il bilancio predisponendo veri spazi di finanza per coprire adeguatamente i debiti senza sovrastimare le entrate. Roma rischia il default per gli errori del passato e per l'incapacità attuale".