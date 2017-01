Roma, 9 gen. (askanews) - "Un sindaco che non è in grado di garantire neanche i termosifoni accesi nelle scuole comunali dovrebbe dimettersi". Lo afferma in una nota Alessandro Onorato, capogruppo Lista Marchini in Assemblea capitolina. "La Raggi aveva promesso che si sarebbe dedicata esclusivamente all'ordinaria amministrazione, peccato che i fatti dicano il contrario e da Torre Gaia a Ostia passando per il centro migliaia di bambini sono costretti a casa", conclude