Roma, 9 feb. (askanews) - "Il complotto è autogenerato e tutto interno alla maggioranza a 5 Stelle. Ma il prezzo lo pagano i romani. Roma non è governata. Raggi ha rifiutato le dimissioni di Berdini perché non sa chi mettere. Qui finirà per mancanza di comparse". Così a margine dell'Assemblea capitolina il capogruppo della Lista Marchini, Alessandro Onorato.