Roma, 7 feb. (askanews) - L'Aula Giulio Cesare nella seduta di oggi ha approvato all'unanimità due mozioni che riguardano il X Municipio commissariato di Ostia. La mozione N. 67/2016 (a firma dei consiglieri M5S Guerrini, Penna, Montella, Ferrara e Angelucci) impegna la sindaca di Roma Virginia Raggi e la Giunta a riaprire la sala di lettura della biblioteca "Sandro Onofri", chiusa per crepe e infiltrazioni d'acqua. "La commissione capitolina Lavori pubblici si è molto impegnata per spingere nella direzione indicata - ha spiegato la presidente Alessandra Agnello - e a seguito di questo intervento convergente i lavori necessari sembra saranno più semplici del previsto". II collega di Fdi-An Andrea De Priamo di Fdi-An ha, tuttavia, sottolineato che "problemi strutturali di questo tipo sono sempre più frequenti nel municipio, nonostante l'impegno dei servitori dello Stato, per cui auspichiamo la fine del commissariamento e la restituzione del territorio ai cittadini". L'Aula ha approvato anche la mozione 68/2016, primi firmatari per il M5S Angelucci, Penna, Ferrara, Paciocco, Ficcardi e Donati, impegna Raggi e la sua Giunta ad attivarsi affinché gli Organi competenti del Municipio X espletino con la dovuta sollecitudine le procedure necessarie per l'attivazione del servizio per l'autonomia e l'integrazione della persona disabile - Saish. Il capogruppo del M5S, rispetto a questo specifico, ha sottolineato la "grave carenza di risorse nel supportare a questo servizio".