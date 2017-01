Roma, 13 gen. (askanews) - Riprende i lavori la Commissione capitolina Bilancio dopo la pausa Natalizia e ricomincia da dove aveva lasciato poco prima delle feste: la ricognizione e la copertura dei debiti fuori bilancio che la Giunta RAGGI ha ereditato dalle amministrazioni precedenti e che ammontano a oltre 215 milioni. Nella seduta odierna la commissione ha espresso parere favorevole a una delibera relativa al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio del Comune di Roma per 13,9 milioni di euro a favore della società Acea Spa. I debiti sono relativi al pagamento di quota parte dei corrispettivi per gli anni dal 2009 al 2012 relativi ai contratti di servizio per la gestione dell'illuminazione pubblica e artistica.