Roma, 27 dic. (askanews) - Da utenze per il Campo rom di via Pontina e del Teatro Valle per 245.998 euro per il 2011 e 615.909 euro per il biennio 2011-2012. Poi 2.216.870 di euro al dipartimento Politiche sociali per servizi a cittadini stranieri, richiedenti asilo e rifugiati politici e pendenze del 2014, fatturate a febbraio 2016. 5.140 mila euro per il regime residenziale e semiresidenziale relativo a prestazioni riabilitative per soggetti aventi diritto. Questi tra gli importi più cospicui di debiti fuori bilanccio del Comune di Roma contenuti in 12 delibere su cui la commissione capitolina Bilancio ha espresso oggi pomeriggio parere favorevole per un totale di circa 10 milioni di euro.

Tra gli altri debito, oltre a circa 38mila euro per il Mun. 15 su protocollo da sentenza, decreti ingiuntivi, rispettivamente per 103.000 e 14.800 euro, 54.000 euro per lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza di un centro anziani di via Portuense, 29.000 euro relativi a un pignoramento, 22.000 euro per la fornitura di materiali tipografici ai Dipartimenti comunali, 11.200 euro circa per onorari inerenti alla stipula di atti notarili per una ricognizione catastale a seguito di sentenza per il riconoscimento di un debito fuori bilancio, 7.800 euro circa per un risarcimento danni e un importo di 3.600 euro circa derivante da una sentenza.

In totale, con la seduta di prima di Natale, è stato espresso parere favorevole dalla commissione a meno di 13 milioni di euro rispetto ai 137 milioni spazi di finanza concessi dal Mef, la cui copertura va sottoposta e approvata dall'Assemblea Capitolina entro il 31 dicembre altrimenti torneranno nelle casse dello Stato.

La Commissione si riunirà da domani alle ore 9, prima dell'apertura dell'Assemblea capitolina, fino al 31 per esprimere quanti più pareri possibili prima della scadenza dei termini di legge.