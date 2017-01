Roma, 10 gen. (askanews) - Più vicina al traguardo la delibera di iniziativa consiliare del M5S pe regolare Sale da gioco, slot e videolottery nella Capitale. La commissione capitolina Affari sociali ha espresso questa mattina parere favorevole al testo che venerdì sarà all'esame della commissione capitolina Commercio. L'iter del provvedimento era partito a inizio novembre 2016 con l'annuncio dato dalla stessa sindaca Raggi sul Blog di Beppe Grillo della guerra dichiarata da Roma al gioco d'azzardo, alle 294 sale e oltre 50mila slot machine operanti in città, oltre il 12% di tutte quelle distribuite in Italia. La delibera prevede l'l'introduzione del limite di distanza di 500 metri dai luoghi 'sensibili' come ad esempio scuole, centri sportivi, chiese, caserme e sportelli bancomat. L'installazione di sale e macchine saranno vietate nei perimetri del centro e nelle aree pedonali o comunque interdette alla circolazione dei veicoli. La delibera limita anche gli orari di esercizio dalle 10 alle 14 e dalle 18 alle 22 mentre nei giorni festivi non sarà consentito. Altro aspetto importante sono le sanzioni che, aggiungendosi a quelle già stabilite dalla normativa esistente, prevedono in caso di violazioni reiterate sospensioni o in casi gravi revoche dell'autorizzazione da parte dell'amministrazione comunale.

Parere positivo nella stessa seduta, per l'astensione del M5S e il voto positivo delle opposizioni, all'analoga delibera presentata dai consiglieri Fdi An De Priamo, Meloni e Ghera che contiene Linee Guida pee le sale giochi, l'installazione ma anche la produzione di apparecchi da gioco. La distanza delle macchinette dai luoghi "sensibili" raddoppia a 1000 metri in questa proposta. Si prevede, tra l'altro, la non pubblicizzazione del gioco all'esterno degli esercizi e materiali di comunicazione all'interno che prevengano le dipendenze. Si prevede anche il rilascio da parte dell'Amministrazione capitolina di un contrassegno di riconoscimento premiante agli esercizi "virtuosi" che sceglieranno di dire no alle slot.