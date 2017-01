Roma, 26 gen. (askanews) - L'assemblea capitolina ha approvato l'ordine del giorno, proposto dal Pd capitolino e a prima firma della capogruppo Michela Di Biase che impegna la sindaca e la Giunta a "sbloccare l'avvio dei lavori per il prolungamento della linea B, nella tratta Rebibbia-Casal Monastero utilizzando i fondi già stanziati dalla Regione Lazio per finanziare l'opera in oggetto". L'obiettivo è quello di far fronte alla problematica del traffico nella Capitale poiché "il prolungamento - si legge nel documento - sarebbe fondamentale per decongestionare non solo il quadrante Est ma tutta l'area metropolitana della città"