Roma, 28 dic. (askanews) - Dopo il termine della seduta dell'Assemblea capitolina si è riunita nuovamente nel tardo pomeriggio la commissione Bilancio per procedere all'esame di altre delibere predisposte dalla Giunta Raggi per coprire i debiti fuori bilancio del Comune di Roma. Per utilizzare i 137 milioni di spazi di finanza pubblica si lavora ormai in tempo reale e al termine della seduta è stato espresso parere favorevole a altre 38 delibere per un totale di circa altro 9 milioni di euro, che possono passare all'attenzione dell'Aula.

Nella seduta di stamattina, convocata prima dell'Aula, la commissione si era espressa favorevolmente su 15 delibere per un totale di 2,6 milioni di euro. In totale, dalla prima seduta convocata il 23 dicembre, la Commissione ha consegnato all'Aula Giulio Cesare parere favorevole a una possibile copertura di debiti fuori bilancio per 24,4 milioni di euro.

La Giunta Raggi punta a portare a casa entro il 30 dicembre, un giorno prima della scadenza di legge, la copertura di almeno 70 milioni di debiti fuori bilancio. I fondi che non saranno impegnati torneranno allo Stato per essere nuovamente disponibili sul prossimo bilancio.