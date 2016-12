Un pacchetto di 4 delibere approvato in coda di seduta

Roma, 28 dic. (askanews) - La Commissione capitolina Bilancio, convocatasi dopo la chiusura della seduta dell'Assemblea, ha dato parere favorevole a due delle delibere che saldano debiti fuori bilancio del Comune di Roma nei confronti di fornitori dell'azienda partecipata Atac.

Nel pacchetto di altre quattro delibere esaminate in coda all'Assemblea, le due relative ad Atac coprono debiti fuori bilancio rispettivamente per il valore di 24,7 e 2,8 milioni di euro, per un totale di 27,5 milioni di euro circa.

Anche queste due nuove delibere vengono affidate alla maratona di Consiglio che si riconvocherà domani fino alle 20 in Aula Giulio Cesare.