Roma, 7 feb. (askanews) - L'Assemblea capitolina ha approvato all'unanimità la mozione 10/2017, proposta dal consigliere di Sinistra per Roma Stefano Fassina che impegna la Sindaca e la Giunta affinché si attivino per affrontare in modo risolutivo il problema dello smaltimento dell'amianto a Roma. L'Aula Giulio Cesare chiede anche al Campidoglio di sensibilizzare gli organismi competenti alla realizzazione di un censimento di tutte le strutture pubbliche e private a rischio, presenti sul territorio di Roma.

"A breve convocheremo una Commissione capitolina Ambiente per affrontare l'emergenza amianto in città anche se, sulla base delle prime verifiche, risulta di difficile realizzazione un censimento delle aree contaminate, sia in termini di competemze sia di caratteristiche territoriali".