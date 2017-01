Roma, 24 gen. (askanews) - L'Assemblea capitolina ha approvato con 29 voti favorevoli e 7 astenuti l'emendamento 20 (prima firmataria la consigliera Iorio del M5S) alla Delibera propedeutica 19/2016 al Bilancio previsionale 2017-19 su "Aggiornamento del contributo per il Permesso di Costruire". A seguito delle previsioni dello "Sblocca Italia" infatti, la Giunta Raggi, con l'emendamento elaborato in Commissione Urbanistica che ha raccolto in aula sostegno del Pd, ha modificato le tabelle degli sgravi tariffari sui permessi a costruire. Si concedono, infatti, sconti dal 20% e oltre a quei progetti di ristrutturazione e sostituzione edilizia, per la riduzione del consumo di suolo, che migliorino l'efficientamento e il risparmio energetico. Il capogruppo di Forza Italia Davide Bordoni ha lamentato "l'assenza in Aula dell'inutile Berdini, un'assenza vergognosa quando sono in discussione materie come l'Urbanistica che, insieme a Bilancio e Patrimonio sono materie di competenza esclusiva dell'Assemblea. L'assessore Berdini partecipa in assemblee nei centri sociali, ma non si confronta con le forze democraticamente elette". (Segue)