Roma, 25 gen. (askanews) - L'aula Giulio Cesare, mentre la sindaca di Roma Virginia Raggi è in attesa della convocazione della Procura prevista per il 30 gennaio, ha affrontato oggi una giornata piena per l'esame di tutte le delibere propedeutiche al Bilancio previsionale 2017-19 e al Documento Unico di programmazione, per entrare da domani nel vivo dell'esame del Bilancio capitolino. L'esame del Bilancio non sarà, come precedentemente previsto, preceduta dai revisori dell'Oref la cui audizione, sollecitata dall'opposizione, aprirà invece la seduta di venerdì a causa di impegni dei revisori stessi. L'Assemblea capitolina ha proceduto, dalla tarda mattinata, a un confronto serrato tra maggioranza M5S e opposizione, con la seduta più volte interrotta e polemiche sulle modalità e i contenuti degli emendamenti proposti da maggioranza e opposizione. Al termine della giornata passano tre propedeutiche: la Proposta n. 20/2016. "Approvazione del Piano Finanziario 2017 e determinazione delle misure della Tassa sui Rifiuti (Ta.Ri.) per l'anno 2017; la proposta n. 21/2016 "Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 concernente "II testo unico degli Enti Locali": Applicazione dell'art. 172 lett. c) concernente la determinazione delle tariffe ed i tassi di copertura del costo di gestione dei servizi pubblici a domanda individuale anno 2017"; e la Proposta n. 24/2016 "Verifica della quantità di aree destinate ad insediamenti per attività produttive industriali ed artigianali, da cedere in diritto di superficie nell'anno 2017 e determinazione dei relativi corrispettivi".(Segue)