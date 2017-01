Roma, 30 gen. (askanews) - L'approvazione del Bilancio previsionale 2017-19 è "una primissima risposta a chi dice che noi non abbiamo visione politica. Noi la visione ce l'abbiano e anche molto chiara: Roma riparte". Così la sindaca di Roma Virginia Raggi intervenendo in Aula in occasione dell'approvazione della prima manovra del M5S. Il Bilancio è stato approvato sui 44 consiglieri presenti dalla maggioranza dei 29 consiglieri pentastellati, con il voto contrario di tutti e 15 i consiglieri d'opposizione presenti. "Partiamo da lontano - ha spiegato Raggi - da quel debito di 23 miliardi di euro emerso al termine delle Giunte di centrosinistra di Rutelli e Veltroni e dal conseguente commissariamento di quel debito garantito in Campidoglio del sindaco Alemanno nel 2008. Il sindaco Marino, a sua volta - ha ricordato la sindaca - ha trovato una altro buco di oltre 800 milioni di euro e il Governo, per colmarlo, ha dovuto formulare un decreto che nel nome porta la misura della gravità della situazione "Salva Roma". Roma Capitale è stato un comune commissariato per oltre 10 anni. Il risultato che abbiamo trovato è una città bloccata e una macchina amministrativa incapace di programmare che si limitava a gestire, spesso male, l'esistente", ha concluso Raggi, che ha pure chiesto pazienza ai romani. "Ripristino della legalità, tagli agli sprechi, rilancio del sociale, investimenti sui trasporti e attenzione all'ambiente. La nostra visione della città , è¨ chiara dal principio ai cittadini che ci hanno votato per governare, per loro e solo per loro continueremo a lavorare. A loro chiediamo solo un po' di tempo per cambiare la città , ma possono essere certi che abbiamo già iniziato".