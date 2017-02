Roma, 12 feb. (askanews) - E' un inedito estratto di nove secondi della conversazione con un giornalista de La Stampa, pubblicato sul sito del quotidiano, a mettere ulteriormente nei guai l'assessore capitolino all'Urbanistica, Berdini, che si era giustificato con il sindaco Raggi sostenendo di non sapere di essere a colloquio con un giornalista: "Questi erano amanti. Poi lo utilizzi come un anonimo che ti ha detto..." dice chiaramente nel nuovo audio in relazione alla relazione attribuita a Raggi con il suo ex capo dello staff, Salvatore Romeo.

Nuovi risvolti che accelerano l'uscita di scena dell'assessore già "commissariato" dal sindaco Raggi che ora potrebbe assumere le pesanti deleghe di Berdini - Urbanistica e Lavori Pubblici - in attesa di trovare un sostituto. In un momento molto delicato che vede in ballo, fra l'altro, le decisioni sul nuovo stadio della roma. Ma un gruppo di consiglieri capitolini spinge perchè il sindaco lasci Berdini al suo posto: "Ogni volta che c'è da trovare un sostituto, il lavoro si rallenta", osservano.