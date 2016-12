Roma, 30 dic. (askanews) - "Come tutti gli anni la notte di Capodanno il servizio metro sarà attivo fino alle 2.30. Non cambia nulla rispetto al passato. Le ultime corse del trasporto di superficie invece partiranno alle 21. Ma romani e turisti in giro per la Capitale potranno utilizzare, dalle 21 alle 2:30, 16 linee bus speciali che collegheranno le periferie al centro, al Lungotevere o ai principali nodi di scambio. Il servizio tpl di superficie riprenderà poi regolarmente la mattina dell'1 gennaio alle 8". Così in una nota l'Assessora alla Città in Movimento Linda Meleo.

Le linee speciali in funzione sono: 2 (Flaminio-Mancini), 280 (stazione Ostiense-Piramide/MB-Lungotevere-Mancini), 200 (Mancini-Prima Porta), 201 (Mancini-Olgiata), 336 (Conca d'Oro MB1-Quarrata), 544 (Sant'Agnese/Annibaliano MB1 - Parco di Centocelle MC), 50 (Termini - Pigneto MC), H (Termini -Capasso), 170 (Termini-Agricoltura), 128 (San Paolo MB - Crocco), 881 (Paola - Avanzini), 905 (Malagrotta- Cornelia MA), N6 (Tarsia - Piazza Venezia), N14 (Trastevere Fs - via Luigi Candoni/deposito Magliana), 766 (Trastevere Fs - Millevoi), N3 (Venezia - Colombo).