Roma, 17 gen. (askanews) - In merito al commissariamento appena sopravvenuto "a fronte dell'inerzia del Comune, per realizzare il regolamento sui pittori di Piazza Navona, dispiace constatare che ciò avrebbe potuto essere evitato semplicemente approvando la buona proposta del Consigliere Corsetti per la quale come Municipio di competenza abbiamo deliberato parere positivo ben due volte nel corso di due consiliature. Invece di tenerla nel cassetto sarebbe quindi bastato approvarla in Assemblea Capitolina". Cosi in una nota Nathalie Naim, consigliere del I Municipio di Roma, Lista Radicali. La proposta di Corsetti "prevede quanto disposto dalla Soprintendenza, ossia la presenza di non più di 25 pittori e solo in Piazza Navona e inoltre che questi venissero scelti in base al loro talento e preparazione tramite sia delle prove d'artista davanti a un apposita commissione tecnica che in base a punteggi relativi ai titoli di studio conseguiti - aggiunge Naim -. Se fosse stato approvato il regolamento frutto di tanto lavoro si sarebbe rimesso ordine alla storica piazza e si sarebbe evitato che gli organi istituzionali eletti per governare la città venissero commissariati".