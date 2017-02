Roma, 2 feb. (askanews) - "In riferimento ad alcune richieste pervenute oggi a questo Comando Generale, che riferiscono della mancanza di personale della Polizia Locale al varco di ingresso di Piazza Venezia per via dei Fori Imperiali, si tiene a precisare che tale mancanza non è relativa ad alcuna disposizione, ma ad una momentanea indisponibilità di agenti in quanto impegnati in servizi a carattere di urgenza". Lo scrive in una nota la Polizia locale di Roma.

"Il servizio, nel luogo suindicato, risulta quindi regolarmente attivo con pattuglie a presidio", conclude il comunicato.