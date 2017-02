Roma, 7 feb. (askanews) - "Nel confronto che abbiamo avuto oggi in Commissione parlamentare sulle periferie si è parlato di tante cose, molte di queste però senza concretezza. Sullo stadio non mi esprimo, la mia posizione critica è nota. Ma c'è un lavoro delle amministrazioni che devono decidere e spero dicano alla fine una parola chiara in un senso o nell'altro altro perché questo balletto sta diventando ridicolo è tutto sta scadendo nel folklore". Così Roberto Morassut, vicepresidente della Commissione Parlamentare di inchiesta sulla sicurezza e sul degrado delle città e delle periferie. "I problemi concreti - spiega Morassut - sono sempre l'ultima questione. Ancora oggi l'assessore Berdini ha dichiarato di voler fare sei tram e che per farli troverà i soldi. Nobile intento ma vago, appeso in aria. Nel frattempo sarebbe bene conoscere cosa sta facendo l'amministrazione comunale per liberare i corridoi riservati del trasporto pubblico (già realizzati ma ostruiti) della Laurentina e della Tiburtina, dove potrebbe scorrere senza ostacoli un normale autobus", o cosa serve ancora per installare una corsia riservata sulla Colombo tra Eur e Ostia con pochissimi soldi". "Smettiamola allora di acchiappare le nuvole o di fare folklore senza mai decidere nulla - conclude Morassut - e si faccia qualcosa di concreto anche con i pochi soldi che ci sono".