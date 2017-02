Roma, 3 feb. (askanews) - "Non sapevo nulla delle polizze. Se siamo rimasti sorpresi? Certo che sì. Se chiederemo un chiarimento alla Raggi? Era in programma una riunione di maggioranza, oggi però non ho conferme che si faccia. Come abbiamo reagito alla notizia della polizza firmata da Salvatore Romeo in favore della sindaca? Tristemente sorpresi, che vi devo dire...". Lo ha detto la consigliera capitolina del M5S Monica Montella a margine di una riunione della commissione Trasparenza.