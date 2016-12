Roma, 29 dic. (askanews) - In seguito a una segnalazione l'assessorato capitolino Ambiente è intervenuto questa mattina attivando immediatamente il personale dei Pics che ha provveduto a ripulire integralmente l'area compresa tra largo Agnesi e via Annibaldi, nei pressi del Colosseo. Lo rende noto dalla sua pagina Facebook l'assessora capitolina all'Ambiente Pinuccia Montanari. "L'intervento, effettuato con il supporto dell'Ama in convenzione Tari, ha garantito la rimozione di masserizie, coperte, materassi, bottiglie e cartoni per una quantità pari a circa 3 metri cubi - spiega l'assessora -. Proseguiremo, quotidianamente, su questa linea, mettendo in campo opere di sanificazione bonifica che siano aderenti alle esigenze dei territori. L'interlocuzione costante con la cittadinanza rappresenta, infatti, la nostra stella polare".