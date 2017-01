Roma, Montanari: nuovo progetto rifiuti coinvolgerà tutti i cittadini

Roma, 5 gen. (askanews) - "Stiamo elaborando un progetto che coinvolgerà tutti i cittadini e che parte ora dal VI Municipio e poi si svilupperà con un cronoprogramma e si estenderà a tutta la città. Abbiamo come obiettivo arrivare all' 80% cento della raccolta differenziata". Lo ha detto il neo assessore all'Ambiente di Roma, Pinuccia Montanari, intervenuta stamattina ai microfoni di Radio Roma Capitale all'interno del programma "Roma ogni giorno". "Se si dividono i materiali, il processo è immediato ma ci vuole anche la collaborazione attiva dei cittadini che devono essere informati e formati. I cassonetti si prestano a un modello non idoneo in cui si fa confusione nella divisione dei materiali, mentre il porta a porta è più efficace", ha aggiunto.

"Il nostro primo obiettivo è quello di un porta a porta contestualizzato e tradizionale e dall'altro lato di un porta a porta attraverso le oasi ecologiche dedicate ai singoli condomini ai quali si accederà con un badge o con una chiave, luoghi custoditi, solo gli abitanti di quel condominio potranno accedervi per fare la differenziata. In modo che ci sia un controllo sul territorio fatto dagli stessi cittadini che vi abitano", ha proseguito l'assesore.

(segue)