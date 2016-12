Roma, 28 dic. (askanews) - I romani potranno contare su tariffe sui rifiuti a misura della loro capacità di differenziare già nei prossimi mesi. Lo ha assicurato la neoassessora capitolina all'Ambiente Pinuccia Montanari ai microfoni di Radio Roma Capitale. "Il confronto con i cittadini sarà fondamentale nei piani che elaboreremo - ha spiegato -. Cercheremo di mettere in campo la tariffazione puntuale nei prossimi mesi con un progetto già avviato". La Giunta Raggi sta elaborando un piano per la riduzione dei rifiuti, uno per l'estensione della raccolta domiciliarizzata, uno per le utenze non domestiche, ma tra le principali novità annunciare da Montanari c'è "la creazione di luoghi come le cosiddette fabbriche del riciclo, dove si possono portare oggetti che possono tornare ad avere una vita", ha concluso.