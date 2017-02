Roma, 2 feb. (askanews) - "In fase di revisione del contratto di Ama, la pulizia di alcuni spazi verdi, a mio avviso, va inserita nel contratto di servizio che stiamo ridiscutendo". Così l'assessora all'Ambiente capitolina Pinuccia Montanari nel corso dell'audizione in commissione capitolina Trasparenza presieduta dal consigliere Pd, Marco Palumbo, dedicata al degrado di Piazza Vittorio.

"Stamattina la mia capo staff ha partecipato alla riunione di revisione del contratto di servizio con Ama. Ritengo che la pulizia debba rientrare all'interno del nuovo contratto di servizio di Ama, per piazza Vittorio come per gli altri giardini storici, mentre la manutenzione del verde debba rimanere in mano al Servizio Giardini per il suo valore botanico, per la presenza nell'area di piante e alberi che esigono cura e attenzione", ha spiegato Montanari.

"Una delle prime cose che ho fatto è stato un sopralluogo nel giardino di piazza Vittorio che è straordinario ma ha problematiche da risolvere con un metodo nuovo che va introdotto - ha sottolineato l'assessora -. Per la manutenzione in un giardino, in parte storico, ci deve essere un'attenzione specifica. Facendo venire Ama, mi sono resa conto che una maggiore unitarietà delle competenze e degli interventi è necessaria".