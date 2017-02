Roma, Montanari: con Ama di Bina città verso economia circolare

Roma, 1 feb. (askanews) - Roma verso l'Economia Circolare e Rifiuti Zero: le linee guida già approvate dalla Giunta per la riduzione e la gestione dei materiali post consumo di Roma Capitale vengono richiamate passo a passo dall'assessora all'Ambiente in un lungo post sul blog di Beppe Grillo. "Il piano non prevede nuovi inceneritori e discariche e programma il progressivo superamento degli esistenti. Oggi Roma produce 1,7 milioni di tonnellate/anno di materiali post consumo, di cui solo il 43% viene inviato a recupero, riciclo e compostaggio. Alla Capitale mancano, per le scelte errate del passato, impianti funzionali all'economia del riciclo eco-efficiente ed al massimo recupero di materia", conclude. Come procederà Roma Capitale? Il primo passo, secondo Montanari "è culturale e riguarda stili di vita e di consumo: ciò che utilizziamo come merce può avere una seconda vita. Gli investimenti delle imprese più competitive vanno in questa direzione a partire dall'ecodesign delle merci: le Università romane hanno eccellenze, in tale campo, con cui il Comune vuole dialogare". Fondamentale per una Roma a Economia Circolare, secondo Montanari "sarà il contributo partecipativo di cittadini, imprese, università, associazioni, parrocchie e comunità religiose, attori di cambiamento facendo direttamente e concretamente la loro parte. Un ruolo fondamentale lo avrà anche la nuova organizzazione di Ama". (Segue)