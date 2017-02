Roma, Montanari: cominciamo da riduzione rifiuti, poi impianti

Roma, 14 feb. (askanews) - "Nella riduzione dei rifiuti questa amministrazione non comincia dall'impiantistica, ma dalla riduzione dei rifiuti: significa applicare la Direttiva europea secondo la quale si comincia con la riduzione e poi ci si occupa del trattamento". Così l'assessora capitolina all'Ambiente Pinuccia Montanari, in occasione della presentazione del nuovo progetto di Food sharing.

Il nuovo Piano per la riduzione dei rifiuti della Giunta Raggi, ha spiegato l'assessora, "è un piano ambizioso, che lancia una programmazione fino al 2021, accanto al quale stiamo avviando la raccolta porta a porta - ha aggiunto Montanari - Il nostro obiettivo è quello di trasformare gli scarti alimentari in risorsa per la città con l'obiettivo di ridurre il costo di trattamento e smaltimento dei rifiuti. Credo che come amministrazione abbiamo avuto un gran coraggio. Noi invertiamo la rotta, ragionando su una conversione ecologica della città", ha concluso.