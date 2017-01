Roma, 16 gen. (askanews) - "In tutta Italia ci sono stati sei morti; tre solo a Roma. Questo ha un significato molto alto e, soprattutto, erano anni che non si verificano questi decessi. Quindi non si può piangere dopo, ma bisogna pensarci prima". Parole del direttore della Caritas di Roma, mons. Enrico Feroci, sull'emergenza freddo rilasciate alla Radio Vaticana.

Mons. Feroci ha lanciato, quindi, una sorta di appello: "non si può affrontare il freddo sempre come un'emergenza correndo dietro a quello che si potrebbe o si deve fare. Bisogna assolutamente mettere in atto un piano preventivo per evitare che succedano queste cose; con il freddo di quest'anno, in questo momento, bisogna pensare al freddo che ci sarà a dicembre 2017, a gennaio e febbraio 2018 e organizzarci, perché se non c'è un'organizzazione che prevede la possibilità di dare la risposta a tante persone, proprio perché la povertà sta aumentando e rimangono in mezzo alla strada, credo che la nostra civiltà sia regredita tantissimo".