Roma, 28 dic. (askanews) - "La sospensiva del Tar, come avevamo previsto, era scontata. Al di là del merito, su cui abbiamo molto da dire, lo strumento dell'ordinanza non può prevalere su leggi nazionali. È un simbolo di ignoranza e giacobinismo vietare i fuochi istituzionali e addirittura quelli privati legali. A Roma, infatti, solo nel 1798 con i giacobini si issarono gli alberi della 'libertà' e si vietarono tutti i fuochi". Federico Mollicone, responsabile nazionale Comunicazione FdI-An. Corsi e ricorsi, secondo Mollicome "che finiscono, purtroppo, in farsa. Ovviamente non difendiamo quelli esplodenti illegali, ma per quelli c'è già il piano dei Prefetti che intervengono con sequestri preventivi. Una Roma che non celebra le proprie tradizioni è destinata al declino. Consigliamo al sindaco Raggi un periodo di auto sospensione per riposarsi e astenersi dall'azione di governo", conclude.