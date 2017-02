Roma, 24 feb. (askanews) - Seduto su una sedia con in braccio una bombola di gas e un accendino tra le mani ha minacciato di farsi esplodere urlando frasi sconnesse. E' lo scenario che nel pomeriggio di ieri gli agenti del Reparto Volanti della polizia hanno trovato in un camping di Acilia, alle porte di Roma.

L'allarme era scattato via radio dalla sala operativa, che aveva segnalato la presenza di un uomo in escandescenze con intenti suicidi. I poliziotti hanno cercato di calmare A.D., romano di 40 anni, tentando di fargli buttare l'accendino.

L'uomo, invece, quando ha visto avvicinarsi i poliziotti ha iniziato a dare in escandescenza: gli agenti con una mossa repentina gli hanno bloccato il braccio togliendogli l'accendino e allontanando la bombola di gas. Durante la colluttazione uno dei poliziotti è rimasto ferito in modo lieve e alla fine A.D. è stato bloccato, messo in sicurezza e accompagnato negli uffici del commissariato Ostia Lido per gli ulteriori accertamenti.

Il 40enne è stato arrestato per lesioni e minacce aggravate, nonché resistenza a Pubblico Ufficiale.