Roma, 11 feb. (askanews) - "Solidarietà agli agricoltori della Coldiretti e agli operatori del mercato di via di San Teodoro. La lentezza e l'inconsistenza dell'amministrazione grillina e della Raggi non possono ricadere sui cittadini e sui lavoratori romani. Il Campidoglio inizi a lavorare per risolvere i problemi: i gruppi consiliari di Fratelli d'Italia e 'Con Giorgia' sono ovviamente disponibili a collaborare per trovare una soluzione che garantisca la continuità del mercato, conosciuto e apprezzato dai romani per la qualità e genuinità dei prodotti proposti". Lo dichiara la presidente di Fdi e consigliera capitolina, Giorgia Meloni.