Roma, 26 gen. (askanews) - "Sui mercati rionali non abbiamo aumentato le tariffe e non lo faremo in futuro. Vogliamo anzi investire nella riqualificazione delle strutture che non è stata realizzata finora in maniera efficiente. Vogliamo farlo perché gli operatori meritano di lavorare in strutture sicure". A dirlo l'assessore allo Sviluppo economico Adriano Meloni in merito ad alcune notizie riportate dalla stampa su presunti aumenti dei costi a carico degli operatori dei mercati rionali. "Da oltre 10 anni le Ags (Associazioni di gestione servizi) gestiscono in regime di convenzione oltre l'80% di mercati coperti e plateatici attrezzati della Capitale. In questi anni vigeva un accordo per cui le Ags hanno incassato l'80-90% delle quote di occupazione suolo pubblico versate dagli operatori lasciando al Comune solo il 10-20%. Questo modello era finalizzato a finanziare le attività di manutenzione ordinaria, guardiania e pulizia delle strutture mercatali", spiega. "Ad oggi molte strutture presentano criticità che si sono accumulate nel tempo. Da un'analisi dei bilanci presentati negli ultimi 2 anni dalle singole Ags è emerso che l'importo utilizzato in maniera coerente con le voci di spesa per la manutenzione raggiunge mediamente il 50%, a fronte di quote trattenute dalle Ags che sono arrivate fino al 90% del totale. Per questo, non volendo aumentare le tariffe a carico degli operatori, l'Amministrazione - conclude - intende ora impegnare questi fondi in maniera diretta, efficace e trasparente per il rilancio dei mercati".