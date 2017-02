Roma, Meloni a Unindustria: pronti 577 milioni di investimenti

Roma, 1 feb. (askanews) - "La Giunta è al lavoro dal suo insediamento per dare una risposta ad una città colpita da anni di ritardi e debiti. Siamo intervenuti subito sulle aree di maggiore emergenza, come il sociale dove abbiamo investito 18 milioni di euro. La recente approvazione del bilancio rappresenta il punto di ripartenza reale per la città. Abbiamo lavorato sodo e adesso siamo pronti a far ripartire la macchina con oltre 577 milioni di euro di investimenti. L'intervento odierno del presidente di Unindustria Filippo Tortoriello non ci lascia insensibili, anche perché caratterizzato da sollecitazioni costruttive". Lo dichiara in una nota l'assessore allo Sviluppo economico, Turismo e Lavoro di Roma Capitale Adriano Meloni. "Con le nuove leve economiche individuate in bilancio possiamo aggredire molti dei punti a cui ci richiamano gli industriali. Ci sono già obiettivi e progetti definiti sui trasporti, sulla gestione dei rifiuti e si sta procedendo spediti anche sul versante infrastrutture", spiega. "I nostri piani per il rilancio del tessuto economico sono chiari. Abbiamo lavorato prima di tutto per identificare e tagliare gli sprechi. Questa è la premessa indispensabile. Di pari passo sono state identificate le priorità degli interventi, che coinvolgono da vicino anche il mondo delle imprese. Abbiamo nei loro confronti le porte aperte al dialogo e al coinvolgimento sui progetti a favore della città e dei cittadini. Penso, per quanto mi riguarda, al rilancio del turismo congressuale che non può che portare benefici a tutto il sistema economico cittadino e nuovi posti di lavoro", conclude Meloni.