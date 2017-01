Roma, 9 gen. (askanews) - "Oggi ho incontrato i sindacati che avevano proclamato uno sciopero del trasporto pubblico per mercoledì 11 gennaio. È stata trovata un'intesa e così abbiamo scongiurato lo sciopero di dopodomani che avrebbe causato, come sempre, disagi ai romani e alle romane". Così in una nota l'Assessora alla Città in Movimento di Roma Capitale Linda Meleo.

"Il motivo della mobilitazione era sempre quello che ha portato le stesse sigle sindacali ad altri scioperi nel 2016: ovvero la richiesta ad Atac di effettuare un referendum sull'accordo sindacale del 17 luglio 2015. Su questo si apriranno a breve dei tavoli di confronto con l'azienda. Nulla osta che al termine di questi, trovato un accordo sulle modifiche da apportare, i lavoratori potranno esprimersi attraverso una consultazione secondo la normativa vigente" conclude Meleo.