Roma, 22 dic. (askanews) - "Poco tempo fa ho fatto un sopralluogo con la commissione capitolina Mobilità nel cantiere della stazione Amba Aradam della metro C. Al momento i lavori sono fermi perché si doveva trovare una soluzione per la gestione e la valorizzazione dei reperti archeologici venuti alla luce durante gli scavi. Non abbiamo voluto perdere altro tempo. Dopo grandi sforzi finalmente siamo riusciti a sbloccare la situazione ed i lavori potranno ripartire già dai prossimi giorni". Lo scrive su Facebook l'assessore alla Città in movimento del Comune di Roma Capitale, Linda Meleo.

"Questo - aggiunge Meleo - è uno dei rendering che mostra come la stazione potrebbe essere una volta terminata. Siamo al lavoro per accelerare i tempi e dare così il prima possibile ai romani la linea metro C, infrastruttura che ormai aspettano da troppo tempo".