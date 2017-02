Roma, 16 feb. (askanews) - "Lavoriamo per un nuovo progetto di città e per una mobilità sostenibile a 360 gradi. E anche quelli che possono sembrare piccoli risultati per noi sono importanti: il cancello di via dei Lugari, collegamento tra l'Appia Antica e l'Ardeatina attraverso l'Arboretum, è stato di nuovo aperto". Lo scrive sul suo profilo Facebook l'assessore capitolino, Linda Meleo.

"Da oggi romani - annuncia - turisti e ciclisti potranno ricominciare ad usufruire di questo importante passaggio. Era stato chiuso diversi mesi fa. Ringrazio la responsabile della Soprintendenza dell'Appia Antica Rita Paris per la sua preziosa collaborazione".