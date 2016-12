Per evitare costi aggiuntivi

Roma, 29 dic. (askanews) - L'assessora capitolina alla Mobilità Linda Meleo è intervenuta ai mictofoni di Radio Roma capitale commentando il reintegro di un dirigente Atac rimosso dal vecchio dg Marco Rettighieri, in contrasto con le sue politiche d'acquisto, e rintegrato esattamente a capo degli acquisti: "Da quello che ho appreso c'era una causa in corso che avrebbe visto essere Atac soccombente - ha spiegato l'assessora - e quindi prima della condanna definitiva per evitare costi aggiuntivi è stato reintegrato", ha concluso.