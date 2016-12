Roma, 29 dic. (askanews) - Dal 2017 spazio alle biciclette sul trasporto pubblico, a bordo di bus e tram di 16 linee. "Dal 16 gennaio sarà possibile portare le bici sulle seguenti linee: 2-3-5-8-14-19-83-118-120F-180F-412-673-715-772-791-911. Siamo al lavoro per far sì che quest'iniziativa sia possibile su un numero sempre maggiore di mezzi del trasporto pubblico". Così in una nota l'Assessora alla Città in Movimento Linda Meleo. "Utilizzare liberamente in città le due ruote. Questo per noi è mobilità sostenibile. Crediamo che il trasporto intermodale sia una pratica sempre più da incentivare. L'obiettivo, come già detto più volte, è far diventare Roma una Capitale sempre più in movimento", conclude.