Roma, 13 gen. (askanews) - "Preservare il centro storico è un nostro obiettivo. E l'amministrazione si sta muovendo in questa direzione. Da domani sono ufficialmente attivi i nuovi 21 varchi elettronici per controllare gli accessi nella Zona Traffico Limitato Anello Ferroviario 1. È terminato il pre-esercizio e quindi le telecamere possono ora rilevare e sanzionare il transito non autorizzato dei veicoli". Così in una nota l'Assessore alla Città in Movimento di Roma Capitale, Linda Meleo. "Nella ZTL AF1 VAM è previsto, dalle 5.00 alle 24, il divieto di accesso e circolazione dei veicoli di maggiore dimensione non autorizzati che producono maggiore criticità in termini di emissioni e di congestione. Così riusciremo a tener fuori dall'area del centro di Roma i bus turistici senza permesso. Il prossimo anno realizzeremo altri 53 varchi Ztl grazie a risorse che provengono da fondi Ue" conclude.