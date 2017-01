Roma, 26 gen. (askanews) - "I cittadini ci chiedono più controlli su metro e bus. La lotta all'evasione sul trasporto pubblico è per quest'amministrazione una priorità. Per questo abbiamo chiesto ad Atac di avviare un interpello, una call interna, per aumentare il numero dei controllori". Così l'Assessora alla Città in Movimento Linda Meleo. "Il nostro obiettivo è attuare un piano straordinario di lotta all'evasione che possa portare non solo ad un incremento massiccio dei controllori ma soprattutto al recupero di milioni e milioni di euro. Risorse che potranno poi essere reinvestite per rilanciare la stessa Atac e migliorare così la mobilità della Capitale" spiega.