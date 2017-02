Roma, 2 feb. (askanews) - "Chi lascia l'auto in doppia fila è un incivile. L'altro giorno, con il presidente della commissione capitolina Mobilità Enrico Stefàno, siamo stati "ospiti" a bordo di un'auto dei vigili dotata del sistema Street Control. Vogliamo portare avanti una campagna di sensibilizzazione contro il fenomeno della sosta selvaggia. Aumenteremo sempre più i controlli tra le strade di Roma ma chiediamo anche ai cittadini di aiutarci a rendere più bella e vivibile la nostra città". Così, sul suo profilo Fb, l'assessore capitolino, Linda Meleo.

"Perché - osserva - il parcheggio selvaggio non è solo un problema di viabilità e di decoro urbano. C'è anche un tema di sicurezza. Spesso le auto sono parcheggiate in punti che ostruiscono la visuale e quindi creano un rischio per l'incolumità dei pedoni. Per non parlare poi della rabbia che fa vedere auto parcheggiate sulle strisce pedonali, sui marciapiedi o peggio ancora davanti gli scivoli per i disabili. Un danno per tutti i romani che sono costretti a fastidiose gimkane. Poi c'è il tema del traffico e degli autobus rallentati a causa di macchine che intralciano il loro tragitto. È ora di dire basta a questa inciviltà. Perché tollerare ancora comportamenti come questi significa non avere rispetto per i concittadini che ogni giorno "rispettano le regole". Lo abbiamo sempre detto: la legalità al primo posto. E non parcheggiare in doppia fila è un piccolo gesto di rispetto verso la città e i cittadini".