Roma, 10 gen. (askanews) - Migliorare il trasporto pubblico è il principale obiettivo del nostro lavoro. Non solo renderlo più efficiente ma anche più confortevole. E allora al via a Roma l'operazione "Tram puliti". Lo rende noto l'assessora capitolina alla Mobilità Linda Meleo dal suo profilo facebook, dove posta un video di Atac con le operazioni di pulizia in corso. "Atac ha avviato un'attività di pulizia straordinaria dei tram con l'obiettivo di recuperare il decoro dei mezzi in circolazione. Gli interventi prevedono la pulizia dei pavimenti, degli interni, del soffitto e delle pareti ma anche la sanificazione dei convogli", spiega Meleo. "Si smonteranno i sedili per riuscire a pulire a fondo. Con il vapore industriale si sgrasseranno invece le pareti e gli arredi, rimuovendo così tutte le gomme da masticare lasciate da passeggeri incivili. Infine un lavaggio esterno del tram - sottolinea -. La pulizia straordinaria dei tram è un ulteriore segnale del percorso di cambiamento e ammodernamento che abbiamo intrapreso. Passo dopo passo renderemo Roma sempre più una città in movimento", conclude.