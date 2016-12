Roma, 29 dic. (askanews) - A Capodanno il servizio bus e metro sarà garantito in maniera integrale fino alle 21, "poi i bus di superficie saranno sostituiti con un servizio speciale di 18 linee attive fino alle 2,30 che partiranno dalle zone più periferiche per arrivare in centro o in alcuni nodi di scambio. Il servizio della metro sarà continuativo fino alle 2,30. I romani potranno muoversi senza difficoltà". Lo ha spiegato ai microfoni di Radio Roma Capitale l'assessora capitolina alla Mobilità Linda Meleo.

"I nostri cittadini hanno due grandi aspettative - spiega l'assessora -: mezzi di superficie più frequenti per ridurre i tempi di attesa e intensificazione dell'infrastruttura per rendere più capillari i collegamenti con le periferie. Poi ci sono le questioni legate alla sicurezza: anche a Capodanno tutti gli autisti delle 18 linee non saranno soli. Un altro tema è la lotta all'evasione: abbiamo controllori ai capolinea e personale in circolazione nella città", ha concluso.